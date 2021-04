Scuola, rientro con il botto (del registro elettronico). Hacker in azione: impossibile caricare compiti e voti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Scuola nel caos: nel giorno del rientro in classe di due studenti su tre è stato Hackerato il registro elettronico. Il governo Draghi ha puntato tutto sul ritorno a Scuola in presenza, tenendo il resto del Paese chiuso, ma il registro elettronico fuori uso rovina il grande giorno. L’applicazione, su cui i docenti inseriscono compiti, voti, note (che sostituisce in tutto e per tutto il registro cartaceo di un tempo) sarà ripristinata entro la mattina di domani (forse). A comunicarlo è Axios, la società che fornisce il servizio elettronico nel 40% delle scuole italiane. registro elettronico fuori uso da lunedì A dire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr –nel caos: nel giorno delin classe di due studenti su tre è statoato il. Il governo Draghi ha puntato tutto sul ritorno ain presenza, tenendo il resto del Paese chiuso, ma ilfuori uso rovina il grande giorno. L’applic, su cui i docenti inseriscono, note (che sostituisce in tutto e per tutto ilcartaceo di un tempo) sarà ripristinata entro la mattina di domani (forse). A comunicarlo è Axios, la società che fornisce il servizionel 40% delle scuole italiane.fuori uso da lunedì A dire ...

