Sarri, Tacconi svela il suo addio alla Juve: “Era troppo napoletano” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli difficilmente perdonerà chi ha lasciato la squadra azzurra per approdare alla corte degli Agnelli. Questo è ciò che è successo con il Pipita Gonzalo Higuain ed è ciò che successo con mister Maurizio Sarri. Secondo un retroscena però il tecnico Ex Napoli e Juve, sarebbe partito proprio perché ritenuto troppo napoletano dalla società. A mettere in giro questa voce è l’ex numero 1 dei bianconeri Stefano Tacconi. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarri era napoletano dentro e ha vinto lo scudetto solo per un pelo. Pirlo non doveva accettare la panchina della Juve, è stato un azzardo, non so perché lo abbia fatto. Forse si fidava della squadra ma la squadra non si è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli difficilmente perdonerà chi ha lasciato la squadra azzurra per approdarecorte degli Agnelli. Questo è ciò che è successo con il Pipita Gonzalo Higuain ed è ciò che successo con mister Maurizio. Secondo un retroscena però il tecnico Ex Napoli e, sarebbe partito proprio perché ritenutosocietà. A mettere in giro questa voce è l’ex numero 1 dei bianconeri Stefano. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “eradentro e ha vinto lo scudetto solo per un pelo. Pirlo non doveva accettare la panchina della, è stato un azzardo, non so perché lo abbia fatto. Forse si fidava della squadra ma la squadra non si è ...

Advertising

AntoMarcColombo : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Tacconi: 'Sarri mandato via dalla Juve perchè napoletano dentro' - anteprima24 : ** Sarri, Tacconi svela il suo addio alla Juve: 'Era troppo napoletano' ** - MondoNapoli : Tacconi: 'Sarri è stato mandato via perché napoletano dentro, Pirlo non doveva accettare' - - sscalcionapoli1 : Tacconi su Sarri: 'Era napoletano dentro e ha vinto lo scudetto solo per un pelo' #JuveNapoli #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : Tacconi su Sarri: 'Era napoletano dentro e ha vinto lo scudetto solo per un pelo' -