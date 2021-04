Ruote motrici in F1: nuova idea per il 2025? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prossimo futuro della F1 è al momento segnato, ma ciò non significa che la strada verso altre novità sia chiusa. Al contrario, la Federazione è ben aperta a nuove soluzioni, soprattutto nel caso in cui portassero il Circus ad abbracciare la sostenibilità. Una delle ultime ipotesi parlerebbe anche di Ruote motrici sulle monoposto di F1. L’idea, accennata da Giles Simons, darebbe la possibilità di avere un recupero di energia più efficace rispetto a quello attuale; una tematica tra l’altro a cui FIA e F1 non sono più indifferenti. Il primo grande cambiamento averrà nel 2022, mentre il secondo nel 2025 con l’avvento di nuovi motori probabilmente più sostenibili, secondo quanto detto da Tombazis. In ogni caso, la Federazione sta già lavorando per il 2025, mettendo in discussione ogni possibile novità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prossimo futuro della F1 è al momento segnato, ma ciò non significa che la strada verso altre novità sia chiusa. Al contrario, la Federazione è ben aperta a nuove soluzioni, soprattutto nel caso in cui portassero il Circus ad abbracciare la sostenibilità. Una delle ultime ipotesi parlerebbe anche disulle monoposto di F1. L’, accennata da Giles Simons, darebbe la possibilità di avere un recupero di energia più efficace rispetto a quello attuale; una tematica tra l’altro a cui FIA e F1 non sono più indifferenti. Il primo grande cambiamento averrà nel 2022, mentre il secondo nelcon l’avvento di nuovi motori probabilmente più sostenibili, secondo quanto detto da Tombazis. In ogni caso, la Federazione sta già lavorando per il, mettendo in discussione ogni possibile novità ...

Advertising

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: La #F1 non esclude le quattro ruote motrici dalle idee per il 2025 - realferrarista : RT @FormulaPassion: La #F1 non esclude le quattro ruote motrici dalle idee per il 2025 - Man_Of_IKEA : RT @FormulaPassion: La #F1 non esclude le quattro ruote motrici dalle idee per il 2025 - FormulaPassion : La #F1 non esclude le quattro ruote motrici dalle idee per il 2025 - AutoeMore_ : ?????? “There is no substitute” ?????? ? PORSCHE MACAN S ? - 08.2017 - 98'900 km - 258 CV - Diesel - Cambio manual… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruote motrici Motori, 354 equipaggi all'assalto del Rallye di Sanremo L'elenco degli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici comprende quattordici iscritti che daranno la caccia al primato tenuto al momento dai fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucata su ...

La F1 pensa alle quattro ruote motrici - FormulaPassion.it ... ha aggiunto che potrebbe essere vagliata la strada che porta alle quattro ruote motrici: ' Ovviamente una vettura a quattro ruote motrici è molto efficiente per quanto concerne il recupero dell'...

La F1 pensa alle quattro ruote motrici FormulaPassion.it Ruote motrici in F1: nuova idea per il 2025? Una delle ultime ipotesi parlerebbe anche di ruote motrici sulle monoposto di F1. L’idea, accennata da Giles Simons, darebbe la possibilità di avere un recupero di energia più efficace rispetto a ...

La F1 pensa alle quattro ruote motrici Il futuro a breve termine della F1 è tracciato. La pandemia legata al Coronavirus ha forzato lo slittamento del nuovo regolamento tecnico dal 2021 al 2022, anno in cui le power unit subiranno il conge ...

L'elenco degli iscritti al Campionato Italiano Duecomprende quattordici iscritti che daranno la caccia al primato tenuto al momento dai fratelli siciliani Andrea e Giuseppe Nucata su ...... ha aggiunto che potrebbe essere vagliata la strada che porta alle quattro: ' Ovviamente una vettura a quattroè molto efficiente per quanto concerne il recupero dell'...Una delle ultime ipotesi parlerebbe anche di ruote motrici sulle monoposto di F1. L’idea, accennata da Giles Simons, darebbe la possibilità di avere un recupero di energia più efficace rispetto a ...Il futuro a breve termine della F1 è tracciato. La pandemia legata al Coronavirus ha forzato lo slittamento del nuovo regolamento tecnico dal 2021 al 2022, anno in cui le power unit subiranno il conge ...