Puglia, da oggi la zona rossa non è rafforzata. In rosso fino al 20 aprile I colori delle regioni

Finiti gli effetti dell'ordinanza regionale, per la Puglia come per il resto d'Italia sono in vigore le norme nazionali. Da oggi zona rossa, dunque non rafforzata. La Puglia è in rosso come altre otto regioni attualmente. Per il tacco d'Italia sarà così fino al 20 aprile.

