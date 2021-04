Preghiera alla Madonna per chiedere la cosa più preziosa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Maria è la “fortezza inespugnabile” che ci protegge: chiediamole ciò che è il maggior bene per noi e per chi amiamo. Chiediamo la protezione di Maria con questa Preghiera di origine ortodossa, legata alla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, dove Maria è venerata in un grandioso mosaico come “Parete infrangibile” del Regno di Dio. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 aprile 2021) Maria è la “fortezza inespugnabile” che ci protegge: chiediamole ciò che è il maggior bene per noi e per chi amiamo. Chiediamo la protezione di Maria con questadi origine ortodossa, legataCattedrale di Santa Sofia a Kiev, dove Maria è venerata in un grandioso mosaico come “Parete infrangibile” del Regno di Dio. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

