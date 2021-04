Pomezia | a fuoco l’ex Radim | si sospetta incendio doloso | fumo su tutta la città FOTO e VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Un grossoè scoppiato poco fa anella exdi via del Mare. L’edificio, ormai abbandonato da anni, avvolto dalle fiamme nel piano superiore, dove una volta c’erano gli uffici amministrativi. Sul posto sono intervenuti i vigili delcon varie squadre e i carabinieri di. L’è stato domato in circa un’ora di intervento. Dalle prime indiscrezioni sembra che qualcuno sia entrato nell’edificio e abbia appiccato il. Non è la prima volta che dei sconosciuti si divertono ad entrare nelper vandalizzare la struttura. Seguiranno aggiornamenti....

