Pfizer, Moderna o AstraZeneca? Quali sono i vaccini Covid sono suggeriti per le categorie “vulnerabili” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ecco i vaccini anti-Coronavirus indicati per le categorie “vulnerabili” tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Una circolare del ministero della Salute indica Quali sono sono le categorie a rischio,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ecco ianti-Coronavirus indicati per le” tra. Una circolare del ministero della Salute indicalea rischio,...

Advertising

rtl1025 : ?? Ad oggi in #Italia è stato somministrato 54% di dosi di #AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), il 50%… - HuffPostItalia : In Serbia vaccinano anche gli stranieri. E si può scegliere fra Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna - SimoneCosimi : Quindi finiremo per utilizzare #AstraZeneca per le fasce più anziane spostando Pfizer e Moderna sulle fasce più gio… - ellenica79 : @LichtLuxLucia @zippo6161 @LoPsihologo Pazienza farai pfizer o moderna...gli effetti collaterali ci somo se@pre sta… - Taxistalobbyst : RT @OrtigiaP: EMA raccoglie gli effetti collaterali dei farmaci in un database, inclusi i vaccini sperimentali di ingegneria genetica Pfize… -