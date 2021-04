Pagelle Juventus Napoli 2-1: Dybala torna al gol, devastante Chiesa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pagelle Juventus Napoli – Dopo ben 6 mesi dalla partita non giocata di Ottobre, si gioca Juventus-Napoli all’Allianz Stadium. Pirlo deve vincere e lo fa con una bella prestazione, ma con qualche sofferenza nel finale. La partita la sblocca Ronaldo, dopo una grande giocata di Chiesa. Tante occasioni da entrambe le parti ma poi il sigillo del 2-0 arriva nel secondo tempo da Paulo Dybala. La Joya dopo un calvario lunghissimo, torna in campo e ritrova il gol. Nel finale rigore di Insigne che però non cambia la gara: 2-1 Juve che trova una vittoria importante. Pagelle Juventus Napoli, i voti Buffon 7 – A 43 anni suonati è lui a tenere in vita la Juve. Tante parate decisive del portierone bianconero. ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 aprile 2021)– Dopo ben 6 mesi dalla partita non giocata di Ottobre, si giocaall’Allianz Stadium. Pirlo deve vincere e lo fa con una bella prestazione, ma con qualche sofferenza nel finale. La partita la sblocca Ronaldo, dopo una grande giocata di. Tante occasioni da entrambe le parti ma poi il sigillo del 2-0 arriva nel secondo tempo da Paulo. La Joya dopo un calvario lunghissimo,in campo e ritrova il gol. Nel finale rigore di Insigne che però non cambia la gara: 2-1 Juve che trova una vittoria importante., i voti Buffon 7 – A 43 anni suonati è lui a tenere in vita la Juve. Tante parate decisive del portierone bianconero. ...

