Oggi tornano in classe 5,6 milioni di studenti, anche in zona rossa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si prova a ripartire dalle scuole per tornare a dare una parvenza di normalità. Da questa mattina sono tornati in classe 5,6 milioni di studenti. Di nuovo seduti ai banchi, nelle aule scolastiche, per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si prova a ripartire dalle scuole per tornare a dare una parvenza di normalità. Da questa mattina sono tornati in5,6di. Di nuovo seduti ai banchi, nelle aule scolastiche, per ...

Advertising

marcodimaio : Oggi #7aprile tornano in classe 5,6 mln di studenti (dall'asilo alla 1^ media). Fatto importante per alunni e famig… - fattoquotidiano : SI TORNA A SCUOLA Tra i dubbi dei virologi e le incognite su trasporti, sicurezza e tracciamento - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: SI TORNA A SCUOLA Tra i dubbi dei virologi e le incognite su trasporti, sicurezza e tracciamento - jjakedior : ho letto che alcunx oomfs tornano in presenza oggi :cc good luck !! <33 - infoitinterno : Ritorno a scuola: oggi tornano in classe 5,6 milioni di alunni. La nota MI con le indicazioni per le scuole -