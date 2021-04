Noor e Rania di Giordania | guerra tra regine per far sedere i figli sul trono

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 9 febbraio 1999, due giorni dopo la morte di re Hussein di Giordania, il quotidiano britannico The Guardian profetizzò una guerra tra regine nella corte hashemita. Da una parte c’era la regina Noor, vedova del monarca, dall’altra l’allora principessa Rania, che dopo l’imminente ascesa al trono del marito Abdullah sarebbe diventata regina consorte. Il defunto re giordano aveva nominato il figlio maggiore, l’attuale sovrano Abdullah II, avuto dalla seconda moglie Muna al-Husayn, come suo successore. Ma prima di morire aveva anche nominato principe ereditario Hamzah, avuto dalla sua quarta moglie, la regina Noor.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Noor Rania

Il 41enne figlio del defunto sovrano Hussein e della sua quarta moglie,, era stato privato del ... anche per via dell'origine della consorte, la regina. Questi rapporti di Hamza hanno ...Il fratello lo ha sostituito alcuni anni fa con il figlio maggiore suo e della regina, adesso 26enne. Hamzah non si è però mai ribellato a queste scelte e anche ora la madre, la regina, ...Il principe contro il re. Hamzah contro Abdallah di Giordania. Tutto sembra rientrato, ma il paese ha problemi che vanno al di là di uno scontro familiare ...Rania di Giordania ha rischiato il trono dopo la ribellione del Principe Hamzah, fratellastro di suo marito, che ha accusato il Re di corruzione.