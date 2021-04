Morto a seguito di una caduta: nel Napoletano si piange l’ex consigliere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comune di Giugliano piange la scomparsa di Mimì Di Fiore. L’uomo, che aveva 68 anni, era molto conosciuto in città in quanto è stato consigliere comunale nell’Amministrazione Pianese. Di Fiore, che ha lavorato per anni al Comune di Napoli, sarebbe deceduto il lunedì di pasquetta per le conseguenze di una caduta. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Ricordato come un uomo d’altri tempi, riservato, ed un grande papà. Questo il messaggio dell’amica Ersilia: “Un uomo molto riservato, un papà molto attento, un fratello molto caro, amico di tutti, disponibile con tutti, sempre pronto a dare più che a ricevere. Ciao, Mimi Di Fiore”. 3 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comune di Giuglianola scomparsa di Mimì Di Fiore. L’uomo, che aveva 68 anni, era molto conosciuto in città in quanto è statocomunale nell’Amministrazione Pianese. Di Fiore, che ha lavorato per anni al Comune di Napoli, sarebbe deceduto il lunedì di pasquetta per le conseguenze di una. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Ricordato come un uomo d’altri tempi, riservato, ed un grande papà. Questo il messaggio dell’amica Ersilia: “Un uomo molto riservato, un papà molto attento, un fratello molto caro, amico di tutti, disponibile con tutti, sempre pronto a dare più che a ricevere. Ciao, Mimi Di Fiore”. 3 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

