Monopoli-Palermo 2-1: Somma non basta, De Paoli e Viteritti la ribaltano e puniscono il Palermo all’ultimo respiro (Di mercoledì 7 aprile 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Caccia al poker di blitz esterni consecutivi.Il Palermo di Giacomo Filippi prova ad impreziosire ulteriormente la striscia vincente lontano dal Barbera affrontando un Monopoli falcidiato dall'emergenza Covid-19. Conquistare l'intera posta in palio nel recupero del match contro i biancoverdi consentirebbe alla compagine siciliana di recuperare ulteriormente terreno in ottica playoff.Il tecnico rosanero cambia il meno possibile, confermando per nove undicesimi la squadra capace di domare al "Pinto" la Casertana.Il collaudato 3-4-2-1, declinabile in 3-4-3 in relazione ad attitudini e raggio di azione dei singoli interpreti del tridente, viene riproposto anche in terra pugliese. Pelagotti tra i pali, Somma, Palazzi e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Odjer e Luperini interni in ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) In aggiornamento... PRIMO TEMPO - Caccia al poker di blitz esterni consecutivi.Ildi Giacomo Filippi prova ad impreziosire ulteriormente la striscia vincente lontano dal Barbera affrontando unfalcidiato dall'emergenza Covid-19. Conquistare l'intera posta in palio nel recupero del match contro i biancoverdi consentirebbe alla compagine siciliana di recuperare ulteriormente terreno in ottica playoff.Il tecnico rosanero cambia il meno possibile, confermando per nove undicesimi la squadra capace di domare al "Pinto" la Casertana.Il collaudato 3-4-2-1, declinabile in 3-4-3 in relazione ad attitudini e raggio di azione dei singoli interpreti del tridente, viene riproposto anche in terra pugliese. Pelagotti tra i pali,, Palazzi e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Odjer e Luperini interni in ...

rep_palermo : Capitombolo rosa a Monopoli, l'ottavo posto è più lontano [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 17:00] - BuettoG : @Palermofficial @LegaProOfficial Complimenti al Monopoli, che butta il cuore oltre l'ostacolo. Palermo che non meri… - BuettoG : Complimenti al Monopoli, che butta il cuore oltre l'ostacolo. Palermo che non merita i play-off. Squadra senza pers… - SportSicilia : Recuperi #SerieC: #Palermo crolla nel finale a Monopoli subendo 2 gol negli ultimi 5 minuti (2-1 per i biancoverdi)… - sportface2016 : #SerieC, clamorosa rimonta del #Monopoli: 2-1 sul #Palermo, decide Viteritti al 92' -