Luiz Adriano | ma che fai? Positivo al Covid esce e investe un pedone

Gazzetta_it : Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - GoalItalia : Luiz Adriano, che disastro: esce di casa nonostante la positività al Covid e investe un ciclista ?? - SickBoy1987 : RT @Gazzetta_it: Brasile, #LuizAdriano, che combini? Positivo al Covid, va al supermercato e investe un pedone - PianetaMilan : Pazzesco #LuizAdriano ???? No, non è un film: è successo davvero ???? - CalcioWeb : L'attaccante #LuizAdriano nei guai: viola la quarantena ed investe un ciclista -

Guai seri per, coinvolto in un episodio che sta dando scandalo in Brasile . L'attaccante del Palmeiras , che ha giocato anche in Italia con la maglia del Milan dal 2015 al 2017, il primo aprile è ...l'ha combinata grossa, violando l'isolamento domiciliare e accompagnando la madre al supermercato. L'ex attaccante del Milan , nonostante sia risultato positivo al Coronavirus , ha deciso ...L'attaccante brasiliano ha violato l'isolamento per accompagnare la mamma a un supermercato per poi investire un pedone ...Luiz Adriano si è resto protagonista di un gesto scriteriato: positivo al Covid, esce di casa e investe un ciclista. Arrivano poi le scuse.