La Roma pensa già alla prossima stagione | e l’Ajax?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime settimane i giallorossi stanno faticando in campionato. Complici anche pesanti assenze, come quella di Mkhitaryan, out per una lesione al soleo. E ormai la società e i tifosi sembranore solodella. Le varie discussioni riguardano infatti plusvalenze, toto-allenatore, e così via. Come sarà ladella? In questo periodo è inevitabile che ci si interroghi su chi abbia maggiori colpe per lanegativa della. Con Fonseca che sembra destinato ad andarsene a fine, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Sicuramente l’impegno consarà fondamentale sia per la squadra che per l’allenatore. ...