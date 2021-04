Klopp attacca | «Al ritorno giocheremo in uno stadio vero»

Advertising

Il Posticipo

sceglie Jota e Keita, Firmino e Thiago Alcantara in panchina. Benzema di sinistro, Mendy che si fa vedere, il Real chee Liverpool che vacilla: contatto Wijnaldum - Modric a ridosso ...A quel punto la squadra disoprattutto con Salah e Firmino, ma non riesce a pungere. Quarta sconfitta in Premier e classifica sempre più complicata: quarto posto a - 7 dal City ...81 Fra una settimana ad Anfield, su un campo che in questa stagione si è trasformato in terra di conquista per le sue avversarie, non sarà facile per il Liverpool ribaltare la sconfitta di Madrid. Anz ...Klopp attacca Brych: "Decisioni personali, è stato ingiusto" "Non capisco come l’arbitro abbia gestito la situazione con Sadio - ha detto al termine della gara - Sembrava che avesse dei motivi ...