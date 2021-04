Juve - Napoli | le pagelle | Chiesa | mezzo gol di CR7 è suo | 7 Hysaj non ce la fa | 5

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Concentrata, brava a chiudersi e a ripartire (la tattica giusta per i suoi uomini). CR7 versione CR9 e finalmente Dybala. Da Champions. il peggiore il migliore 7 buffon Vecchio infinito Buffon. A 43 ...... il recupero della terza giornata vede il successo della Juventus per 2 - 1 sul, che nel ... Sempre a proposito di prodezze individuali, nella ripresa il secondo gol per laè arrivato dal ...ROMA - Inter a un passo dallo scudetto con la decima vittoria di fila.Juventus a caccia del secondo posto (-1 dal Milan). Inter-Sassuolo 2-1 (recupero 28° turno) Hakimi spreca al 6', mentre Lukaku (21 ...vedi letture. Grandi proteste all’Allianz Stadium: appenava superata la mezzora di Juventus-Napoli, Federico Chiesa è finito a terra su un intervento molto duro di Lozano in area di rigore. (TUTTO ...