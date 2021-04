Grave lutto per Calcutta: la mamma del cantante morta all’improvviso (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un Grave e improvviso lutto ha colpito nella notte il giovane cantante: è morta madre. Una tragedia improvvisa, riportano anche le testate locali. Secondo quanto si è appreso, Donatella Galeotti ha avvertito un forte mal di testa nel corso della notte e intorno alle prime luci dell’alba di mercoledì 7 aprile 2021 è stata trasportata d’urgenza dai familiari all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove però è deceduta poco dopo il suo arrivo. Stimata e molto conosciuta insegnante di scienze umane al Liceo Manzoni e madre di Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, il noto cantautore indie originario di Latina, aveva 58 anni. Proprio nei giorni scorsi Calcutta era tornato in città per trascorrere con lei le vacanze di Pasqua, si legge su Il Mattino.



