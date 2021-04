Formula 1, in arrivo un tetto agli stipendi dei piloti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Aria di rivoluzione in Formula 1. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federazione internazionale e Liberty Media, proprietaria della F1, faranno circolare a breve una proposta per stabilire un tetto massimo agli stipendi dei piloti. All’origine della proposta vi sarebbe la situazione economica di molte scuderie. Già lo scorso anno si era deciso di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Aria di rivoluzione in1. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Federazione internazionale e Liberty Media, proprietaria della F1, faranno circolare a breve una proposta per stabilire unmassimodei. All’origine della proposta vi sarebbe la situazione economica di molte scuderie. Già lo scorso anno si era deciso di L'articolo

