Forbes. Nell'anno della pandemia boom di 'Paperoni': 660 in più rispetto al 2020. Bezos il più ricco (Di mercoledì 7 aprile 2021) Complessivamente, i nomi in lista valgono 13.100 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 8.000 miliardi dello scorso anno. Gli Stati Uniti sono il Paese più presente in lista, con 724 miliardari, seguiti dalla Cina (inclusi Hong Kong e Macao) con 698. Trump scivola di 300 posizioni

