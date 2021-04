Fondi | 20enne in escandescenze | prima prende a pugni il portone e poi minaccia i poliziotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel corso della mattinata di oggi, 7 aprile, La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, traendo in arresto T.A. di 20 anni. I precedenti e l’arresto L’arrestato, gravato da numerosi precedenti di polizia per furto, rapina, ricettazione, rissa, violenza ea Pubblico Ufficiale, resistenza, lesioni personali, evasione, ha sempre mostrato una grande insofferenza a qualsiasi precetto, violando più volte in passato le misure alternative alla detenzione di cui stava beneficiando. Giovedì 1 aprile, idel Commissariato disono dovuti intervenire nel centro cittadino in quanto il ragazzo, in preda ad un forte stato d’agitazione, stavando ae testate la porta d’ingresso del palazzo e la sua cassetta della ...