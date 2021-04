Denise Pipitone non è Olesya. L'avvocato e la mamma: «Il gruppo sanguigno è diverso» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prelievo smentisce la comunanza tra la giovane russa e la piccola scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. L'annuncio durante il programma sulla televisione russa. Ma servirà aspettare il Dna. Gli atti trasmessi alla procura di Marsala Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prelievo smentisce la comunanza tra la giovane russa e la piccola scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. L'annuncio durante il programma sulla televisione russa. Ma servirà aspettare il Dna. Gli atti trasmessi alla procura di Marsala

