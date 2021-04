Denise Pipitone, il legale e la mamma: “Non è Olesya Rostova” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Denise Pipitone e Olesya Rostova: il risultato del test del Dna L’avvocato Giacomo Frazzitta, parlando anche a nome di Piera Maggio, ha confermato che Denise Pipitone non è Olesya Rostova, la ragazza russa che ha partecipato a un programma sulla televisione russa raccontando di essere stata rapita quando era bambina. “Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise“, ha detto Frazzitta all’Ansa, parlando anche a nome della mamma di Denise, Piera Maggio. “Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021): il risultato del test del Dna L’avvocato Giacomo Frazzitta, parlando anche a nome di Piera Maggio, ha confermato chenon è, la ragazza russa che ha partecipato a un programma sulla televisione russa raccontando di essere stata rapita quando era bambina. “Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno diè diverso da quello di“, ha detto Frazzitta all’Ansa, parlando anche a nome delladi, Piera Maggio. “Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla ...

