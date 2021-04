Covid, Toscana ad alto rischio con ospedali al collasso (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Regione Toscana da fiore all'occhiello nella lotta al coronavirus è finita nell'occhio del ciclone, con una spirale che, al momento, non si riesce ad invertire, e risulta, con Calabria e Liguria, tra le Regioni "con alto rischio". In queste settimane si è parlato molto delle vaccinazioni degli ultraottantenni. La campagna per questo target fondamentale è partita in netto ritardo e, col 46,11% delle persone raggiunte dalla prima dose, il divario rispetto alle altre Regioni sta rallentando. Ma le seconde dosi per gli over 80 sono ferme al 19,77% (peggio ha fatto solo la Sardegna).Prima degli over 80 sono stati vaccinati anche gli amministrativi della sanità e gli avvocati, e la scelta di non dare priorità agli over 80, è stata pesante e continuerà a farsi sentire, con le sue ripercussioni sugli ospedali, ridotti al ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Regioneda fiore all'occhiello nella lotta al coronavirus è finita nell'occhio del ciclone, con una spirale che, al momento, non si riesce ad invertire, e risulta, con Calabria e Liguria, tra le Regioni "con". In queste settimane si è parlato molto delle vaccinazioni degli ultraottantenni. La campagna per questo target fondamentale è partita in netto ritardo e, col 46,11% delle persone raggiunte dalla prima dose, il divario rispetto alle altre Regioni sta rallentando. Ma le seconde dosi per gli over 80 sono ferme al 19,77% (peggio ha fatto solo la Sardegna).Prima degli over 80 sono stati vaccinati anche gli amministrativi della sanità e gli avvocati, e la scelta di non dare priorità agli over 80, è stata pesante e continuerà a farsi sentire, con le sue ripercussioni sugli, ridotti al ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Covid, nella Piana di Lucca 32 casi e 2 morti Questo raccontano i dati in arrivo con i bollettini emessi quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione Toscana. I ricoverati Covid presso l'ospedale San Luca di Lucca sono attualmente 114, dei quali ...

Covid Italia e Lombardia, il bollettino del 7 aprile Lo annuncia su Twitter il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del ... Il virus nel mondo L'Ungheria registra oggi 311 morti di covid - 19, il numero più alto dall'inizio della ...

Covid Toscana, 937 nuovi contagi. Tasso di positività in calo / LIVE LA NAZIONE Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 7 aprile: i dati dopo le 17. In Veneto oltre cento morti Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 7 aprile ... ha spiegato il governatore Zaia), mentre in Toscana si registrano 937 casi e 41 decessi. In Puglia, dove ieri c'era stato il record di ...

Coronavirus in Toscana, 937 nuovi positivi Altri 32 morti. FIRENZE — Altri 32 morti in più, 43 ricoverati in più nei reparti Covid, tasso di occupazione delle terapie intensive al 45%. (Toscana Media News) Calato inoltre il tasso sulle prime ...

