Covid: Provenzano, 'no divisioni su riaperture in base a orientamento politico'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sulle riaperture non possiamo dividerci sulla base dell'orientamento politico". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, ospite di Tg2 Post.

