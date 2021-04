C’è il trailer dell’atteso action di Stefano Sollima Senza Rimorso (Di mercoledì 7 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=w0f4MLaZApQ Dopo la prima clip di anticipazione dello scorso marzo, arriva ora un nuovo trailer di Senza Rimorso, l’action di Stefano Sollima tratto dal romanzo omonimo di Tom Clancy. Il film segue la vicenda di John Clark, efficientissimo agente della Cia, noto per il numero di avversari eliminati nel corso della sua carriera, che viene richiamato sul campo per una missione parecchio pericolosa: affrontare un gruppo terroristico russo che minaccia l’intero pianeta. In realtà la sfida s’intreccia a un piano di vendetta personale: la moglie è stata uccisa anni prima. A dare il volto a John Clark è l’attore Michael B. Jordan. Con lui nel cast Jodie Turner-Smith (Queen & Slim, Nightflyers), nei panni di una soldatessa dei Navy Seal; Jamie Bell (il ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=w0f4MLaZApQ Dopo la prima clip di anticipazione dello scorso marzo, arriva ora un nuovodi, l’ditratto dal romanzo omonimo di Tom Clancy. Il film segue la vicenda di John Clark, efficientissimo agente della Cia, noto per il numero di avversari eliminati nel corso della sua carriera, che viene richiamato sul campo per una missione parecchio pericolosa: affrontare un gruppo terroristico russo che minaccia l’intero pianeta. In realtà la sfida s’intreccia a un piano di vendetta personale: la moglie è stata uccisa anni prima. A dare il volto a John Clark è l’attore Michael B. Jordan. Con lui nel cast Jodie Turner-Smith (Queen & Slim, Nightflyers), nei panni di una soldatessa dei Navy Seal; Jamie Bell (il ...

