Caso Pipitone, Botteri: “Trasmissione disgustosa” e falsa (Di mercoledì 7 aprile 2021) A La vita in diretta, Giovanna Botteri sul Caso Pipitone. Punta il dito contro la televisione russa e sul modus operandi da sciacalli che stanno usando per fare ascolti. “Stanno giocando sulla pelle di una donna che da diciassette anni soffre in modo terribile perché le hanno tolto la figlia“, ha detto Botteri. Confronto Caso Pipitone – photo credits: webCaso Pipitone: pista Olesya Rostova Sono giorni che si parla del possibile ritrovamento di Denise Pipitone, la bambina rapita da Mazara Del Vallo l’1 settembre 2004. I dubbi e le incertezze sulle dichiarazioni del programma televisivo russo n???? ??????? (Lasciateli parlare) sono molte. A partire dallo svelamento del gruppo sanguigno in diretta televisiva, fino al non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) A La vita in diretta, Giovannasul. Punta il dito contro la televisione russa e sul modus operandi da sciacalli che stanno usando per fare ascolti. “Stanno giocando sulla pelle di una donna che da diciassette anni soffre in modo terribile perché le hanno tolto la figlia“, ha detto. Confronto– photo credits: web: pista Olesya Rostova Sono giorni che si parla del possibile ritrovamento di Denise, la bambina rapita da Mazara Del Vallo l’1 settembre 2004. I dubbi e le incertezze sulle dichiarazioni del programma televisivo russo n???? ??????? (Lasciateli parlare) sono molte. A partire dallo svelamento del gruppo sanguigno in diretta televisiva, fino al non ...

