Caro De Laurentiis | capiamo che deve tenere il carro per la scesa ma basta “a testa alta”

In napoletano si dice "tenere il carro per la scesa", modo di dire facilmente comprensibile perché è possibile figurarselo. Fa riferimento a un atteggiamento diplomatico, alla bravura nel non lasciare che le cose precipitino. Proprio come si fa quando ci si trova nella condizione di dover guidare un carro in discesa. È evidente il senso del tweet serale di Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta a Torino con la Juventus per 2-1. De Laurentiis ha scritto "Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito fino alla fine… bravi tutti!" Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito fino alla fine…bravi tutti! #ADL

