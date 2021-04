Calciomercato Juventus, rivoluzione post Pirlo | Zidane più due big (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il futuro di Andrea Pirlo è sempre più in bilico. La Juventus pensa anche ad una possibile rivoluzione estiva: con Zidane due big d’Europa La Juventus pensa ad un cambio… L'articolo Calciomercato Juventus, rivoluzione post Pirlo Zidane più due big è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il futuro di Andreaè sempre più in bilico. Lapensa anche ad una possibileestiva: condue big d’Europa Lapensa ad un cambio… L'articolopiù due big è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Atalanta, fissato il prezzo per Gosens. La Juve... Il prossimo che può lasciare Bergamo, secondo La Gazzetta dello Sport , è Robin Gosens , che ha un contratto fino al 2023 e diversi estimatori, in Germania ma anche in Italia, Juventus su tutte. Il ...

Buffon verso l'addio, derby per la porta della Juve Commenta per primo Gigi Buffon è sempre più deciso a lasciare la Juventus , per provare una nuova avventura - probabilmente all'estero - o per ritirarsi. E così la Juventus valuta il mercato dei portieri e, secondo La Gazzetta dello Sport , guarda a Genova per scegliere chi, insieme a Szczesny, sarà il guardiano della porta bianconera. Mattia Perin , ancora di ...

Calciomercato Juventus, accordo e clausola scioccante CalcioMercato.it I pronostici sportivi di oggi, mercoledì 7 aprile I pronostici di mercoledì 7 aprile, si chiude l'andata dei quarti di finale di Champions League. Ci sono anche recuperi di Serie A, C e Liga.

Blog: Sarà una Juve “allegra”? Blog Calciomercato.com: La notizia che in questi ultimi giorni sta facendo breccia nei cuori del popolo bianconero è quella relativa all’incontro avvenuto in Versilia, ...

