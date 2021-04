Bonus lavoratori stagionali, dall’8 aprile al via i pagamenti dei 2.400 euro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Al via il pagamento del Bonus lavoratori stagionali. dall’8 aprile prenderanno il via i pagamenti automatici dell’indennità una tantum di 2.400 euro prevista dal decreto Sostegni e rivolta ai lavoratori impiegati in attività stagionali che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa della pandemia. Coloro che hanno già ricevuto l’assegno di 1.000 euro grazie al Dl Ristori non devono presentare una nuova domanda: riceveranno in automatico il nuovo pagamento. I lavoratori che invece non hanno beneficiato dell’aiuto economico negli scorsi mesi, dovranno invece presentare domanda all’Inps, in via telematica, entro il 30 aprile ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Al via il pagamento delprenderanno il via iautomatici dell’indennità una tantum di 2.400prevista dal decreto Sostegni e rivolta aiimpiegati in attivitàche hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa della pandemia. Coloro che hanno già ricevuto l’assegno di 1.000grazie al Dl Ristori non devono presentare una nuova domanda: riceveranno in automatico il nuovo pagamento. Iche invece non hanno beneficiato dell’aiuto economico negli scorsi mesi, dovranno invece presentare domanda all’Inps, in via telematica, entro il 30...

