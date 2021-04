Auto elettriche | anche il Gruppo Hyundai realizzerà una sua rete di ricaricaHDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ilha intenzione di realizzare una suadi ricarica per le. Secondo quanto comunicato, il piano è quello di costruirla in Corea del Sud. L’obiettivo è sostenere il lancio delle nuoveIONIQ 5 e Kia EV6 che sono state presentate da poco e che arriveranno nelle concessionarie nel corso dei prossimi mesi. E-PIT Questa infrastruttura per la ricarica rapida dellesi chiama E-Pit. Il nome è un riferimento ai pit stop della Formula 1 che si effettuano in poco tempo. Infatti, le nuovedel, presso tali infrastrutture, potranno effettuare un pieno di energia in tempi rapidi ...

Advertising

disinformatico : Per quelli che 'ma anche le auto elettriche inquinano' :-( - HMbyrepower : Un bando per l’assegnazione di 100 case cantoniere #Anas dislocate su tutto il territorio nazionale: saranno usate… - HDmotori : Auto elettriche, anche il Gruppo Hyundai realizzerà una sua rete di ricarica - GianlucaUgolini : Anche quest'anno le auto elettriche verranno alimentate da generatori a gasolio? #FormulaE - misiagentiles : RT @greenMe_it: Formula E: torna a Roma il Gran Premio delle auto elettriche. Info, orari e viabilità -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche

Attualmente non sembrano invece esserci particolari problemi per i fondi destinati allee plug - in che rientrano nella fascia 0 - 60 g/km di CO2 . Con riferimento alla fascia 0 - 60 ...Anche il Gruppo Hyundai ha intenzione di realizzare una sua rete di ricarica per le. Secondo quanto comunicato, il piano è quello di costruirla in Corea del Sud. L'obiettivo è sostenere il lancio delle nuoveHyundai IONIQ 5 e Kia EV6 che sono state ...L'equipaggiamento standard di Dacia Spring include chiusura centralizzata a distanza, alzacristalli elettrici e un display informativo per il conducente da 3,5 pollici.Il Gruppo Hyundai realizzerà una sua rete di ricarica rapida per le auto elettriche in Corea del Sud: si chiamerà E-Pit.