Angela Melillo squalificata dall’Isola? Violato il regolamento con la Isoardi

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 7 aprile 2021)potrebbe esseredei Famosi per averildurante la prova ricompensa – VIDEO.sta rischiando grosso in queste ore. La showgirl, infatti, potrebbe dire per sempre addio alla sua avventura all’Isola dei Famosi in quanto sulla rete è spuntato un video, che risale a poco dopo la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it