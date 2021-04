Aci - A marzo frena lusato, ma le radiazioni crescono a doppia cifra (Di mercoledì 7 aprile 2021) Domanda in frenata a marzo, ma crescita a doppia cifra per le radiazioni. questa la fotografia scattata dall'Aci sull'andamento delle auto usate in Italia. In particolare, lo scorso mese, con 283.878 passaggi netti di proprietà, ha confermato "le difficoltà del mercato dell'usato, che fatica ancora a riprendere quota e recuperare le perdite accumulate nel corso del 2020. Il trend. L'Aci, come già fatto da altre associazioni di categoria nel commentare i dati sulle immatricolazioni, preferisce evitare un "fuorviante confronto con lo stesso mese del 2020, contrassegnato in negativo dalle conseguenze del lockdown e cerca di fornire un quadro del trend in atto privilegiando un'analisi comparativa con il mese di marzo del 2019. "Tenendo in debito conto la presenza, a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 aprile 2021) Domanda inta a, ma crescita aper le. questa la fotografia scattata dall'Aci sull'andamento delle auto usate in Italia. In particolare, lo scorso mese, con 283.878 passaggi netti di proprietà, ha confermato "le difficoltà del mercato dell'usato, che fatica ancora a riprendere quota e recuperare le perdite accumulate nel corso del 2020. Il trend. L'Aci, come già fatto da altre associazioni di categoria nel commentare i dati sulle immatricolazioni, preferisce evitare un "fuorviante confronto con lo stesso mese del 2020, contrassegnato in negativo dalle conseguenze del lockdown e cerca di fornire un quadro del trend in atto privilegiando un'analisi comparativa con il mese didel 2019. "Tenendo in debito conto la presenza, a ...

