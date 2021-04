WTA Charleston 2021 | nessuna grande sorpresa nei primi turni | ok Putintseva | Kudermetova | Anisimova

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) Si sono giocati diversi incontri di primo turno al WTA 500 di, appuntamento particolare da tanti anni all’interno del circuito femminile. Questo perché è ormai rimasto il solo a giocarsi su una superficie comunemente nota come terra verde, ma che ha anche un suo altro nome ormai largamente utilizzato, Har-tru. Non ci sono particolari sorprese all’interno dei quattordici match disputati, se non l’uscita di scena di Elena Rybakina. La testa di serie numero 10, però, è costretta al ritiro dopo aver perso il primo set per 6-4 contro l’americana rampante Caty McNally a causa di un problema a livello gastrointestinale. Si tratta dell’unico incontro concluso in anticipo (in una casistica diversa, e senza essere comunque programmata per la prima giornata, Camila Giorgi ha dato forfait per un non meglio precisato stato febbrile). Delle migliori, soltanto l’americana ...