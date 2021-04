Wta Bogotà 2021, l’ordine di gioco di martedì 6 aprile: esordio per Sara Errani (Di martedì 6 aprile 2021) Continua il Wta di Bogotà 2021 con il programma di martedì 6 aprile aprile. Un’italiana presente: si tratta di Sara Errani, che insieme alla spagnola Sara Sorribes Tormo aprirà le danze sul campo centrale. Di seguito l’ordine di gioco e gli orari italiani del secondo giorno di match sulla terra rossa colombiana. l’ordine DI gioco DI MARTEDI’ 6 aprile CENTER COURT Dalle 17 (ora italiana) – Errani vs Sorribes Tormo (2) A seguire – Osorio Serrano vs Vickery A seguire – Arruabarrena vs Plazas COURT 2 Dalle 17 (ora italiana) – Bara vs Rus (3)A seguire – Tauson (4) vs Seguel COURT 3 Dalle 17 (ora italiana) – Zidansek (5) vs Kalinskaya A seguire – Kung vs ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Continua il Wta dicon il programma di. Un’italiana presente: si tratta di, che insieme alla spagnolaSorribes Tormo aprirà le danze sul campo centrale. Di seguitodie gli orari italiani del secondo giorno di match sulla terra rossa colombiana.DIDI MARTEDI’ 6CENTER COURT Dalle 17 (ora italiana) –vs Sorribes Tormo (2) A seguire – Osorio Serrano vs Vickery A seguire – Arruabarrena vs Plazas COURT 2 Dalle 17 (ora italiana) – Bara vs Rus (3)A seguire – Tauson (4) vs Seguel COURT 3 Dalle 17 (ora italiana) – Zidansek (5) vs Kalinskaya A seguire – Kung vs ...

