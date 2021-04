WhatsApp | in arrivo trasferimento backup chat da iPhone ad Android e viceversaHDblog it

WhatsApp: in arrivo trasferimento backup chat da iPhone ad Android (e viceversa)HDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) WhatsApp è al lavoro su una funzionalità che potrebbe fare la felicità di molti, risolvendo in maniera semplice una atavico problema della nota di piattaforma di messaggistica, ovvero come trasferire la cronologia della chat da iPhone ad uno smartphone Android e viceversa. Nel corso del tempo non sono mancati strumenti non ufficiali per raggiungere questo risultato, ma come rivelato da WaBetaInfo, gli sviluppatori dell’applicazione sono al lavoro per realizzare un tool integrato nel client e ufficialmente supportato. Circostanza non di poco conto, considerato che tuttora l’utilizzo di app non ufficiali per trasferire le chat da un dispositivo all’altro può determinare la sospensione dell’account (ved. le FAQ ufficiali). Per il momento la fonte ha condiviso solo uno screenshot che testimonia lo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021)è al lavoro su una funzionalità che potrebbe fare la felicità di molti, risolvendo in maniera semplice una atavico problema della nota di piattaforma di messaggistica, ovvero come trasferire la cronologia delladaad uno smartphonee viceversa. Nel corso del tempo non sono mancati strumenti non ufficiali per raggiungere questo risultato, ma come rivelato da WaBetaInfo, gli sviluppatori dell’applicazione sono al lavoro per realizzare un tool integrato nel client e ufficialmente supportato. Circostanza non di poco conto, considerato che tuttora l’utilizzo di app non ufficiali per trasferire leda un dispositivo all’altro può determinare la sospensione dell’account (ved. le FAQ ufficiali). Per il momento la fonte ha condiviso solo uno screenshot che testimonia lo ...

