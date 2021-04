Wall Street prosegue debole (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – prosegue sottotono la borsa di Wall Street dopo che la vigilia ha segnato nuovi massimi in chiusura beneficiando del report sugli occupati diffuso venerdì scorso che ha messo in evidenza una creazione di posti di lavoro superiore alle aspettative. Sullo sfondo restano i timori per il trend dei tassi dei Treasuries e per il rischio che la Federal Reserve ritiri le misure di stimoli monetari prima delle attese. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 33.467 punti; sulla stessa linea, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 4.078 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,09%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,06%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore beni di consumo per l’ufficio. In fondo alla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –sottotono la borsa didopo che la vigilia ha segnato nuovi massimi in chiusura beneficiando del report sugli occupati diffuso venerdì scorso che ha messo in evidenza una creazione di posti di lavoro superiore alle aspettative. Sullo sfondo restano i timori per il trend dei tassi dei Treasuries e per il rischio che la Federal Reserve ritiri le misure di stimoli monetari prima delle attese. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 33.467 punti; sulla stessa linea, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 4.078 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,09%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,06%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore beni di consumo per l’ufficio. In fondo alla ...

