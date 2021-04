Vaccini | sindaco di Ercolano bacchetta De Luca | “Non ci sono solo le isole”

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Bene la decisione del governatore Vincenzo Dedi dare priorità alle vaccinazioni per il comparto turistico, ma oltre all’isola di Capri non vanno dimenticate altre realtà turistiche della nostra regione, comeche grazie all’indotto turistico era riuscita a mettersi alle spalle un passato fatto di disagio e criminalità, ma penso anche a Pompei, alla Penisola Sorrentina e alla Costiera Amalfitana, al Cilento, tanto per fare qualche esempio. Ma credo che una vera ripartenza del turismo debba anche considerare il comparto logistico“. E’ quanto afferma, in una nota, Ciro Buonajuto,die vicepresidente nazionale Anci. “Le zone turistiche si raggiungono in treno, con mezzi pubblici e taxi, noncon auto private. Quindi quello che mi ...

"Bene la decisione del governatore Vincenzo De Luca di dare priorità alle vaccinazioni per il comparto turistico, ma oltre all'isola di Capri non vanno dimenticate altre realtà turistiche della nostra ...Questa mattina la campagna di vaccinazioni è iniziata con 138 mila dosi, 99mila di Astra Zeneca e 39mila di Moderna. Esauriti i vaccini Pfizer. Il totale delle somministrazioni ha superato ieri il mil ...