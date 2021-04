Ultime Notizie Roma del 06-04-2021 ore 11:10 (Di martedì 6 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale una Ben ritrovata e raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio d’Italia da oggi a due colori con 9 regioni rosse 11 in arancione e tornano a scuola 5 milioni 300mila studenti 6 su 10 dal 20 aprile sarà possibile programmare le riaperture in base ai dati del contagio sulle scuole sentiamo il commento subito dopo le feste di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF il primo giorno di ripresa delle lezioni in presenza anche nelle zone rosse in presenza e leggere rosse per i bambini della scuola elementare della scuola dell’infanzia e fino alla prima media se da una parte è una decisione che devi anche un poco dai dati che ci sono stati forniti anche dei dati che hanno confermato Comunque una maggiore depressione dei risotti anche psicofisici nei confronti dei bambnon sono andati a scuola dall’altra parte è un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021)dailynews radiogiornale una Ben ritrovata e raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio d’Italia da oggi a due colori con 9 regioni rosse 11 in arancione e tornano a scuola 5 milioni 300mila studenti 6 su 10 dal 20 aprile sarà possibile programmare le riaperture in base ai dati del contagio sulle scuole sentiamo il commento subito dopo le feste di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF il primo giorno di ripresa delle lezioni in presenza anche nelle zone rosse in presenza e leggere rosse per i bambini della scuola elementare della scuola dell’infanzia e fino alla prima media se da una parte è una decisione che devi anche un poco dai dati che ci sono stati forniti anche dei dati che hanno confermato Comunque una maggiore depressione dei risotti anche psicofisici nei confronti dei bambnon sono andati a scuola dall’altra parte è un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - Agenzia_Ansa : 'Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo... sto morendo'. Sono le ultime parole di George Floyd. Il vid… - gianny0162 : RT @fanpage: Parola di Matteo Bassetti. - letiziadavoli : Settimana importante per #Marte!?? Tra #Ingenuity e i test di #Starship, vi aspettiamo x una serata sulle ultime not… -