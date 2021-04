Trans rapinano un passante Arrestati

(Di martedì 6 aprile 2021) Nella notte tra il 4 e il 5 aprile scorsi, due cittadini colombianihanno avvicinato, lungo via Gioberti un– un romano di 62 anni – e dopo avergli offerto prestazioni sessuali che sono state rifiutate, gli hanno sfilato il cellulare dalla tasca dei pantaloni. La vittima, resasi conto di essere stata derubata, ha tentato di riappropriarsi del telefono ma è stato colpito con un pugno al volto da uno dei due malfattori, mentre l’altro lo ha affrontato impugnando delle grosse forbici. Nel corso della zuffa, il 62enne ha notatoitare in strada, all’angolo con via Turati, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante ai quali ha chiesto aiuto. I militari, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccare il 39enne, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Nel corso della perquisizione, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Trans rapinano

RomaToday

