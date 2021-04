Superiori in presenza al 50%, Regione Marche invita i ragazzi a collaborare (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA -“La prima regola per evitare assembramenti è che ciascuno adotti comportamenti appropriati. Allo Stato chiediamo più risorse per intensificare i controlli sui mezzi di trasporto pubblici, ma ciascuno deve fare la propria parte con responsabilità”. È l’appello che l’assessore regionale ai Trasporti Guido Castelli rivolge ai ragazzi, alle famiglie, al sistema scolastico, alla viglia della ripresa delle lezioni al 50% nelle scuole superiori. Un invito a collaborare, “in un momento in cui cominciamo finalmente a intravedere la luce”. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA -“La prima regola per evitare assembramenti è che ciascuno adotti comportamenti appropriati. Allo Stato chiediamo più risorse per intensificare i controlli sui mezzi di trasporto pubblici, ma ciascuno deve fare la propria parte con responsabilità”. È l’appello che l’assessore regionale ai Trasporti Guido Castelli rivolge ai ragazzi, alle famiglie, al sistema scolastico, alla viglia della ripresa delle lezioni al 50% nelle scuole superiori. Un invito a collaborare, “in un momento in cui cominciamo finalmente a intravedere la luce”.

CarloStagnaro : Prendendo per buona la stima di @gianlucac1 e contando (per eccesso) 50 gg di scuola residui e 8,5 mln di studenti… - sippinonchl : @yashobi un po' ti invidio, da noi le superiori fanno un giorno alla settimana in presenza e onestamente non mi dis… - picenooggi : Tornano le lezioni in presenza per studenti delle Elementari, Medie e Superiori - ilmetauro : Domani le superiori in presenza al 50%, appello della Regione ad assumere comportamenti corretti @ilmetauro - PicenoTime : Covid Marche, scuole superiori in presenza al 50%. Appello della Regione ad assumere comportamenti corretti… -