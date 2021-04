Stasera in tv – Un’ora sola vi vorrei: Brignano su Rai 2, le anticipazioni (Di martedì 6 aprile 2021) Torna su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei, show di Enrico Brignano alla seconda edizione: tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 6 Aprile La prima stagione di Un’ora sola ti vorrei, andata in onda sulle reti nazionali, è stata un successo, tanto che è stata replicata anche in due speciali natalizi. Enrico Brignano L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) Torna su Rai 2vi, show di Enricoalla seconda edizione: tutte lee gli ospiti di oggi, 6 Aprile La prima stagione diti, andata in onda sulle reti nazionali, è stata un successo, tanto che è stata replicata anche in due speciali natalizi. EnricoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CarloCalenda : L’AMA smetterà di raccogliere l’immondizia da stasera in 4 Municipi, popolosi come Palermo. È accaduto quello che s… - AmiciUfficiale : Un SUPER OSPITE nella terza puntata del Serale di #Amici20: Madame! Non vediamo l'ora di sentirla cantare, e voi? ??… - MaurilioVitto : RT @andreaborsoi1: #Vienna semideserta a mezz'ora dal #coprifuoco stasera. Un pò triste, ma che bellezza! #pandemia #COVID19 #Austria @jepe… - SoniaS15174869 : @FrioniMizia Vediamo d'ora in poi cosa farà Seher, come si comporterà con lui, spero che prenda le dovute distanze.… - RobbTheDM1 : Sto andando a dormire solo ora, ma ci si becca stasera con un blast from the past. Chissà se Firenze è ancora bell… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Un’ora Fratelli d'Italia: «Proposta per abrogazione legge regionale sui vaccini» BarlettaViva