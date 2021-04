Solidarietà, una parola che andrebbe declinata al plurale. (Di martedì 6 aprile 2021) di Redazione. In tempi di crisi nera come quelli che stiamo drammaticamente vivendo, c’è chi propone di togliere “qualcosina” ai cosiddetti “garantiti”, alias lavoratori dipendenti, sia... Leggi su freeskipper (Di martedì 6 aprile 2021) di Redazione. In tempi di crisi nera come quelli che stiamo drammaticamente vivendo, c’è chi propone di togliere “qualcosina” ai cosiddetti “garantiti”, alias lavoratori dipendenti, sia...

Advertising

robertapinotti : È un gesto vigliacco minacciare una persona, ancora di più se si coinvolge anche la famiglia, presentandosi nella s… - peppeprovenzano : Intercettazioni totalmente irrilevanti contro i giornalisti che scrivono di #Libia e #migranti. Quanto ci racconta… - SimonaMalpezzi : Solidarietà a @robersperanza per le gravi minacce che ha ricevuto insieme alla sua famiglia. Stiamo vivendo una fas… - marioricciard18 : RT @madmakko: per i colleghi olandesi ho molta ammirazione e oggi anche piena solidarietà per una lotta sacrosanta: - arwen0506 : RT @clamax5: @Signorasinasce Ma una delle priorità del nostro pessimo governo è manifestare concretamente solidarietà alla Tunisia e a tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Solidarietà una Castrovillari: stop agli interventi chirurgici in ospedale dal 15 aprile ...nostra piena e incondizionata solidarietà. Dispiace dirlo, ma si vuole distruggere il Pollino". "E' paradossale e disgustosa la vicenda occorsa a un mio concittadino, l'avv. Marco Addino, papà di una ...

Appello dal Banco Farmaceutico . Vaccinare ogni persona per giustizia e per dono Per reagire all'emergenza sanitaria mondiale, Banco Farmaceutico propone il dialogo, l'assunzione di responsabilità condivise e una solidarietà globale che preveda, secondo le modalità più opportune, ...

Lara Lugli, in campo col «pancione»: le squadre di A2 maschili e femminili solidali con la pallavolista... Corriere della Sera ...nostra piena e incondizionata. Dispiace dirlo, ma si vuole distruggere il Pollino". "E' paradossale e disgustosa la vicenda occorsa a un mio concittadino, l'avv. Marco Addino, papà di...Per reagire all'emergenza sanitaria mondiale, Banco Farmaceutico propone il dialogo, l'assunzione di responsabilità condivise eglobale che preveda, secondo le modalità più opportune, ...