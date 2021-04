Samsung Galaxy S9 ed S9+ | ultime patch mensili | le prossime a cadenza trimestraleHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) C’è poco da discutere, parlano i fatti:è attualmente il produttore di smartphone Android più rapido e puntuale per quanto quanto riguarda gli aggiornamentirelativi alledi sicurezza di Google nonché alla correzione di problemi di sicurezza specifici per i suoi smartphone e tablet. La società coreana si è guadagnata questo merito ormai da diversi mesi riuscendo a rendere spesso disponibili leanche prima della stessa Google (anche ad aprile), a volte anche prima dell’inizio del mese. Per farsi un’idea,ad oggi ha già rilasciato lesu oltre quindici smartphone tra cui tutti i nuoviS21, i dueFold, ilS20 FE, tutti iS10 e Note 10 e su ...

Advertising

Miki_2313 : RT @HDblog: Samsung Galaxy S9 ed S9+, ultime patch mensili: le prossime a cadenza trimestrale - HDblog : Samsung Galaxy S9 ed S9+, ultime patch mensili: le prossime a cadenza trimestrale - offertenonstop : ?? Samsung Galaxy A72 Smartphone, Display Infinity-O ?? Prezzo attuale: 416.0€ ? Prezzo precedente: 499.9€ ?? Stai ri… - Gazzetta5G : RT @SamsungItalia: La privacy prima di tutto. Con il sistema di protezione dati di Samsung Knox del nuovo #GalaxyA52, hai solo tu l’accesso… - PuntoCellulare : Samsung ha lanciato nei mesi scorsi gli smartphone Galaxy S20 FE e Galaxy S20 FE 5G basati rispettivamente su Exyno… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

Samsung Newsroom Italy

IlS20 FE 4G spinto dal processore Exynos 990 sembra ormai essere giunto al capolinea. Sono tante le critiche piovute all'indirizzo del produttore asiatico per aver utilizzato a bordo ......era sempre presente un'alternativa con feature molto più concrete per gli utenti nell'uso di tutti i giorni (basti pensare ai connazionali di, con i diversi modelli delle famiglieS e ...Per farsi un'idea, Samsung ad oggi ha già rilasciato le patch su oltre quindici smartphone tra cui tutti i nuovi Galaxy S21, i due Galaxy Fold, il Galaxy S20 FE, tutti i Galaxy S10 e Note 10 e su ...Samsung annuncia l'arrivo sul mercato del Galaxy F12, un dispositivo dalle specifiche tecniche interessanti, previsto ad un costo competitivo in duplice ...