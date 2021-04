Returnal per PS5 in un nuovo video diario degli sviluppatori focalizzato sulla narrazione

(Di martedì 6 aprile 2021) Housemarque ha pubblicato unepisodio di HouseCast con il narrative director di, Gregory Louden, in cui si discute del comparto narrativo del gioco. Nel, visibile più in basso, è possibile anche vedere spezzoni di gameplay focalizzati sul combattimento dal minuto 10:50 in poi. Mentre il giocatore inizia a simpatizzare con la protagonista Selene all'inizio dell'avventura, l'attenzione si sposta successivamente verso la comprensione di Atropos e dei suoi abitanti. Inizierete a capire come sono nati e come sono sopravvissuti sul pianeta. Ovviamente, il giocatore entra in azione sin dall'inizio, quindi imparerete insieme a Selene quello che sta succedendo. Leggi altro...

