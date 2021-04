Pierpaolo Pretelli, il vero passo importante con Giulia Salemi: “L’ho fatto” (Di martedì 6 aprile 2021) Quando il Grande Fratello Vip è finito non tutti credevano che la storia d’amore sbocciata nella Casa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuasse. E invece, e lo stesso discorso vale per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, questa coppia è più unita e innamorata che mai. Ma sono anche entrambi concentratissimi nel mondo del lavoro dopo aver preso parte al reality di Canale. Giulia ha da poco lanciato la sua prima linea di beachwear e presto condurrà sulla piattaforma Mediaset Play ‘Salotto Salemi’; Pierpaolo invece ha svelato di essere pronto per un nuovo successo musicale. “Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso lezioni di canto”, ha spiegato l’ex Velino di Striscia la notizia in diretta con Francesco Fredella su Radio RTL 102.5 in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Quando il Grande Fratello Vip è finito non tutti credevano che la storia d’amore sbocciata nella Casa tracontinuasse. E invece, e lo stesso discorso vale per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, questa coppia è più unita e innamorata che mai. Ma sono anche entrambi concentratissimi nel mondo del lavoro dopo aver preso parte al reality di Canale.ha da poco lanciato la sua prima linea di beachwear e presto condurrà sulla piattaforma Mediaset Play ‘Salotto’;invece ha svelato di essere pronto per un nuovo successo musicale. “Si tratta di un brano che uscirà nei prossimi mesi. Ho preso lezioni di canto”, ha spiegato l’ex Velino di Striscia la notizia in diretta con Francesco Fredella su Radio RTL 102.5 in ...

