Pasqua, clienti fuori orario e assembramenti: multati 2 bar a Val Brembilla e Carvico (Di martedì 6 aprile 2021) Due locali pubblici sanzionati (insieme ai rispettivi clienti), una quindicina di persone multate per inosservanza del coprifuoco e oltre 200 veicoli e alcune centinaia di persone controllate. Nello scorso fine settimana, in concomitanza delle festività Pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Zogno hanno dato corso ad una articolata operazione di controllo del territorio, durante la quale sono stati effettuati svariati controlli sia a locali pubblici nonché alla circolazione stradale e pedonale finalizzati al rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, sono stati sanzionati amministrativamente due bar: uno del comune di Val Brembilla che dopo l’orario di chiusura aveva al suo interno alcuni avventori (per il locale è stata disposta inoltre la chiusura per alcuni ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Due locali pubblici sanzionati (insieme ai rispettivi), una quindicina di persone multate per inosservanza del coprifuoco e oltre 200 veicoli e alcune centinaia di persone controllate. Nello scorso fine settimana, in concomitanza delle festivitàli, i Carabinieri della Compagnia di Zogno hanno dato corso ad una articolata operazione di controllo del territorio, durante la quale sono stati effettuati svariati controlli sia a locali pubblici nonché alla circolazione stradale e pedonale finalizzati al rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, sono stati sanzionati amministrativamente due bar: uno del comune di Valche dopo l’di chiusura aveva al suo interno alcuni avventori (per il locale è stata disposta inoltre la chiusura per alcuni ...

