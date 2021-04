ONE: Iuri Lapicus affronta Eddie Alvarez (Di martedì 6 aprile 2021) ONE CHAMPIONSHIP: Iuri Lapicus è pronto a scrivere un pezzo di storia delle MMA italiane. Infatti, il forte fighter italo-moldavo è ormai prossimo ad affrontare l’ex campione pesi leggeri (UFC e BELLATOR) Eddie Alvarez nel co-main event di ONE on TNT I in programma nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile. Dunque, settimana davvero eccezionale per il mondo delle Mixed Martial Arts italiane perché vedremo in azione due nostri fighter nel co-main event e nel main event delle due più grandi promotion al mondo. Non va dimenticato infatti che, questo fine settimana, tornerà nell’ottagono anche Marvin Vettori contro Kevin Holland, nel main event di UFC on ABC. ONE on TNT I: dove vedere Iuri Lapicus contro Eddie Alvarez? La card ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) ONE CHAMPIONSHIP:è pronto a scrivere un pezzo di storia delle MMA italiane. Infatti, il forte fighter italo-moldavo è ormai prossimo adre l’ex campione pesi leggeri (UFC e BELLATOR)nel co-main event di ONE on TNT I in programma nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 aprile. Dunque, settimana davvero eccezionale per il mondo delle Mixed Martial Arts italiane perché vedremo in azione due nostri fighter nel co-main event e nel main event delle due più grandi promotion al mondo. Non va dimenticato infatti che, questo fine settimana, tornerà nell’ottagono anche Marvin Vettori contro Kevin Holland, nel main event di UFC on ABC. ONE on TNT I: dove vederecontro? La card ...

Lapicus prova a fare la storia: l’allievo dei Petrosyan contro la leggenda Alvarez La Gazzetta dello Sport Lapicus prova a fare la storia: l’allievo dei Petrosyan contro la leggenda Alvarez Moldavo di nascita e italiano d’adozione, domani notte affronta in One l’ex avversario di Conor McGregor: dalla vendemmia alla palestra dei fratelli armeni, la storia di una delle promesse delle Mma d ...

Eddie Alvarez commenta le dichiarazioni di Iuri Lapicus Eddie Alvarez si sta preparando per il suo prossimo match in ONE Championship, che lo vedrà contrapposto a Iuri Lapicus. Il match di categoria Lightweight tra l’ex campione UFC e l’allievo di Giorgio ...

