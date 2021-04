Oculus Rift S al capolinea. Produzione e distribuzione verranno interrotte (Di martedì 6 aprile 2021) Sapevamo sarebbe successo, ma ora è ufficiale: niente più Oculus Rift S. Facebook abbandona il visore specifico per PC, per concentrarsi su Oculus Quest 2 e quel che verrà in futuro. Originariamente lanciato nella primavera del 2019 in collaborazione con Lenovo, Rift S è stato l'ultimo baluardo della tecnologia VR voluta da Facebook indirizzata all'utenza PC, ma ora si appresta a scomparire dal sito ufficiale di Oculus, così come sta scomparendo dai vari siti di e-commerce. Una volta esaurite tutte le scorte, sarà la fine per il sistema, dato che la Produzione è stata stoppata. A riferirlo è un rappresentante di Facebook al sito UploadVR: "Rift S è ancora disponibile per la vendita presso alcuni canali, ma come preannunciato lo scorso anno, smetteremo di venderlo nel ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Sapevamo sarebbe successo, ma ora è ufficiale: niente piùS. Facebook abbandona il visore specifico per PC, per concentrarsi suQuest 2 e quel che verrà in futuro. Originariamente lanciato nella primavera del 2019 in collaborazione con Lenovo,S è stato l'ultimo baluardo della tecnologia VR voluta da Facebook indirizzata all'utenza PC, ma ora si appresta a scomparire dal sito ufficiale di, così come sta scomparendo dai vari siti di e-commerce. Una volta esaurite tutte le scorte, sarà la fine per il sistema, dato che laè stata stoppata. A riferirlo è un rappresentante di Facebook al sito UploadVR: "S è ancora disponibile per la vendita presso alcuni canali, ma come preannunciato lo scorso anno, smetteremo di venderlo nel ...

