Notizie dalla Brexit, Johnson: “Il 12 aprile via a fase 2. Andrò al pub a fami una birra” (Di martedì 6 aprile 2021) Mentre l’Ue e l’Italia ci tengono ancora agli “arresti domiciliari” per la loro incompetenza, dal fantastico mondo della Brexit arriva l’incredibile annuncio del premier Boris Johnson: “Grazie ancora a tutti voi per la vostra pazienza. Gli sforzi stanno pagando. Dal 12 aprile al via la fae due”. Il primo ministro britannico ha dunque annunciato la seconda fase della road map per contrastare la pandemia di Covid e ha confermato che a partire dal prossimo 12 aprile la riapertura di alcune attività commerciali sarà finalmente realtà. Fra queste anche le birrerie. “Io stesso lunedì Andrò al pub e con cautela porterò una pinta di birra alle mie labbra”, ha detto Johnson.



