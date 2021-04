Ministero Interni a Prefetti | Attenzione massima sul raccordo tra scuola e trasporti

(Di martedì 6 aprile 2021) Restano attive le regole: capienza al 50% sul trasporto pubblico locale, 80% suscolastici dedicati, 100% se gli alunni restano sul mezzo di trasporto scolastico per meno di 15 minuti

Advertising

RaiNews : Il Viminale ai Prefetti su riavvio delle lezioni in presenza e trasporti #coronavirus - sprklalice : RT @YABOlDAVlDE: Boh mia madre dimentica le sue stesse password e poi pretende che io riesca comunque ad accedere alla sua email perché “st… - Presidium__ : @francescatotolo @Persona49939620 @RadioSavana Al Ministero degli Interni chi c'è? - YABOlDAVlDE : Boh mia madre dimentica le sue stesse password e poi pretende che io riesca comunque ad accedere alla sua email per… - GiusEvangelista : Nelle ultime 24 ore le forze dell'ordine (sui controlli #covid) hanno denunciato 9 persone e ne hanno multate 3219.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero Interni

Rai News

La componente relativa agli scambi, invece, ha evidenziato una diminuzione dello 0,6 per ... 67,6 miliardi di euro con un calo del 4 per cento MEF -dell'Economia e delle Finanze ...... secondo le definizioni previste dalle circolari deldella Salute, dev'essere considerata ...favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti, ...